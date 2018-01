Piazza Primo Maggio: 34 proposte per la sua riqualificazione

UDINE - Sono ufficialmente partiti nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio, dopo un sopralluogo per guardare dal vivo l'assetto di Giardin Grande, i lavori della commissione a cui spetterà il compito di valutare le proposte arrivate per il concorso di idee relativo alla riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ambito di piazza Primo Maggio.



Trentaquattro le proposte pervenute agli uffici del Comune e che ora saranno vagliate dalla commissione composta da Marco Disnan, direttore del Dipartimento gestione del territorio, infrastrutture e ambiente in qualità di presidente, Joao Nunes quale esperto in architettura, urbanistica e paesaggio, Michele Reginaldi quale esperto di beni culturali locali, paesaggistici e architettonici, Giovanni Vragnaz membro designato dall'ordine degli architetti, Claudio Donada designato dall'ordine degli ingegneri. Le funzioni di segreteria saranno espletate da Paola Rusich e Bruno Grizzaffi, della Gestione urbanistica del Comune.



All'insediamento della commissione erano presenti il sindaco di Udine, Furio Honsell, e il vice-sindaco, Carlo Giacomello. Il primo cittadino ha voluto ricordare l'importanza di disincentivare il traffico veicolare che passa per la città solamente per attraversarla, a differenza di quello che viene a Udine per fermarsi nel centro storico. Ed è questo che, invece, va incentivato. Sull'alto valore professionale dei membri della commissione si è soffermato Giacomello, secondo cui la commissione stessa contribuirà a dare, forte della grande esperienza, una dimensione ampia e un respiro internazionale nella valutazione dei progetti presentati.