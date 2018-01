Distratto dalle cuffie (rubate) alle orecchie, rischia di farsi investire

UDINE - Attraversa la strada senza curarsi delle auto. I carabinieri lo fermano e scoprono che le cuffiette bluethoot, fonte di distrazione, sono state rubate. Pakistano denunciato dai militari.

Attraversava la strada senza guardare

Nel tardo pomeriggio del 17 gennaio, fra le vie del centro di Udine, gli uomini dell’Arma hanno notato un ragazzo che, senza curarsi del traffico intenso, attraversava la strada. I militari del Norm della Compagnia di Udine, comandata dal tenente Ilaria Genoni capiscono presto che la fonte della sua distrazione sono probabilmente le cuffiette bluetooth che indossa. E’ a quel punto che, come anticipato da Il Gazzettino, decidono di fermarlo. Il giovane, un pakistano 26enne, richiedente asilo per motivi umanitari e senza fissa dimora, aveva addosso poco meno di tre grammi di hashish.

Le cuffie

Ma l’attenzione dei militari va su quelle cuffie che lo distraevano tanto. I carabinieri notano subito la marca e subito si rendono conto che è la stessa di quelle di proprietà di un 15enne italiano, residente a Udine, che ne ha denunciato il furto la sera dell'Epifania: il ragazzino ha spiegato che gli erano state strappate da alcune persone che non conosceva e che lo avevano avvicinato in piazza Primo Maggio.

La denuncia

Fermato il pakistano e convocata la vittima del furto, i carabinieri hanno avuto la conferma che le cuffiette bluetooth erano proprio quelle del minorenne, il suo smartphone, infatti, le ha subito ‘riconosciute’. E’ a quel punto che è scattata la denuncia per il pakistano per il possesso di droga e per la ricettazione delle cuffie che sono state restituite al legittimo proprietario.