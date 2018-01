La statale 13 Pontebbana è la strada più pericolosa del Fvg

UDINE – La statale 13 Pontebbana si porta a casa un triste primato. E’ l’arteria più pericolosa del Friuli Venezia Giulia, davanti anche alle autostrade A23 e A4. Nel 2016 ci sono stati 4 morti, 26 negli ultimi quattro anni. Le altre strade da bollino nero sono la Ss 352 di Grado, la Ss 54 del Friuli e la Ss 14 della Venezia Giulia.

Tra le cause degli incidenti, come sottolinea il Messaggero Veneto, che ha portato alla luce la statistica, ci sono soprattutto velocità e distrazione. Tornando al triste primato della Pontebbana, nei suoi 162 chilometri in territorio friulano, negli ultimi tre anni, si sono verificati 407 incidenti con 628 feriti. Le vittime, come già detto, sono state 21. Da anni si parla della pericolosità di quest’arteria, con decine di incroci pericolosi, ma ancora si fatica a trovare una soluzione risolutiva.

Dissuasori, autovelox e rotonde, per ora, non sono riusciti a far diminuire la pericolosità dell’arteria, o ci sono riusciti solo in parte. Il vero problema è che spesso gli automobilisti sono indisciplinati alla guida, usando il telefonino non solo per le chiamate ma anche per scrivere messaggini.