Donna di 55 anni investita sulle strisce: è grave

TOLMEZZO - Travolta da un'auto mentre attraversa la strada. E' successo giovedì pomeriggio a Tolmezzo, poco dopo le 14, in via Morgagni. La donna, 55 anni, residente nel capoluogo carnico, è rimasta ferita in modo grave.

Soccorsa dal personale del 118, è stata portata nel vicino ospedale dov'è stata accolta nel reparto di terapia intensiva. Non sarebbe in pericolo di vita. Alla guida dell'auto, una Fiat Panda, c'era un 77enne di Paularo. L'uomo si è subito fermato ed ha allertato il numero unico per le emergenze 112.

Ora saranno i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti sul luogo per i rilievi, a fare chiarezza sulle cause dell'investimento.