Ennesima truffa agli anziani: a cascarci è stata una 87enne di Codroipo

CODROIPO – Prima la ‘solita’ telefonata. «Signora, sua figlia ha provocato un brutto incidente. Per tirarla fuori dai guai servono soldi. Passerà un avvocato a casa sua per ritirarli». Parole pronunciate spacciandosi per un carabiniere. Dall’altro capo del telefono, una signora di 87 anni che vive da sola a Codroipo. Una delle tante truffe in cui cadono le persone anziane.

La donna, infatti, quando il sedicente avvocato si è presentato alla porta, giovedì pomeriggio, gli ha consegnato i pochi contanti che in quel momento aveva nel portafoglio, 300 euro, e qualche gioiello per un valore di circa 2 mila euro. Spaventata e impaurita, l’anziana solo a quel punto ha chiamato i parenti, scoprendo di essere stata presa in giro e derubata.

Sul posto giungono i carabinieri che si fanno raccontare tutto e si mettono alla ricerca del truffatore.