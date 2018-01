L'influenza fa una vittima in Friuli: morto un 50enne a Udine

UDINE - L’influenza fa una vittima in regione. Un'altra persona sarebbe in gravissime condizioni, altri 13 i ricoverati. Da tempo gli esperti hanno annunciato che quest’anno influenza stagionale sarebbe stata particolarmente aggressiva e tale si sta rivelando. Detto questo, nella nostra regione, il picco non è ancora arrivato. Il Fvg, assieme alla provincia di Bolzano, sono le due zone meno colpite in tutta Italia. Il picco è previsto a fine mese.

Una persona è morta a Udine

La vittima del virus influenzale è un uomo di 50 anni che era ricoverato al Santa Maria della Misericordia di Udine. Per l’altro paziente che versa in condizioni critiche, è stato necessario ricorrere alla circolazione extracorporea. Degli altri tredici casi (anche due donne al terzo mese di gravidanza), almeno sette sono passati per la terapia intensiva. Si tratta di persone - così come il paziente deceduto - con meno di 65 anni e una storia clinica che non indica patologie particolari, nessuno di loro è stato vaccinato. Ed è proprio il tasso (ancora troppo basso) di vaccinazioni che preoccupa, la copertura è ancora scarsa, si parla, in Fvg, del 52% degli ultra 65enni.