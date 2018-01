Che tempo farà sabato 20 gennaio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Correnti nordoccidentali in quota continuano ad interessare l'Europa centrale e le Alpi; sulla regione sabato sera passerà un moderato fronte, seguito domenica da un forte afflusso di venti più freddi da nord.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 20 gennaio, sulla regione Fvg, avremo, nella prima parte della giornata, cielo in prevalenza poco nuvoloso con gelate sui monti e localmente in pianura e Borino sulla costa. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità e, in serata, saranno possibili deboli nevicate sui monti fino a fondovalle, specie sulle Alpi, e qualche debole pioggia su pianura e costa, specie a est. Non si esclude nevischio sull'alta pianura.