Regione Fvg: tra Fedriga e Riccardi potrebbe spuntarla...Sergio Bini

UDINE - «Ci sono più persone che possono fare il presidente della Regione Fvg». A dirlo è stato Massimilaino Fedriga, segretario regionale della Lega Nord che insieme a Riccardo Riccardi (Fi) è in corsa verso la candidatura alla guida del Friuli Venezia Giulia per il centrodestra.

Fedriga parla poi del terzo nome in corsa: "Sergio Bini è un'ottima persona e un ottimo imprenditore che si è messo a disposizione della politica. Io non escludo nessuno. Quella del candidato non può diventare una battaglia di carattere personale. Siamo in attesa di chiudere, ma non va rincorso un tempo preciso, ma va rincorsa una scelta giusta».



Detto questo Fedriga, ribadendo come sarebbe orgoglioso di rappresentare i cittadini del Fvg in Regione, ha confermato che la prossima settimana, mercoledì o giovedì, sarà chiusa la parteita delle candidature al Parlamento della Lega Nord.