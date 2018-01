Gli eventi in programma sabato 20 gennaio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 20 gennaio, a Udine e provincia, eccoli.

'Snow Art': a Pontebba

Quando arte e neve si incontrano nasce 'Snow Art', evento che si terrà a Pontebba questo weekend, il 20 e 21 gennaio. Tutti i dettagli, qui.

‘Odyssey Ballet’

La compagnia Mvula Sungani Physical Dance porterà Odyssey Ballet in tre piazze del circuito Ert. Lo spettacolo, definito dal coreografo romano di origini africane «una storia d’amore mediterranea», sarà sabato 20 gennaio al Teatro Ristori di Cividale, alle 21). Info, qui.

Il canto e la fionda

Il canto e la fionda, dopo il debutto della scorsa stagione a Sedegliano, ritorna nel circuito Ert nei prossimi giorni. Il progetto firmato da Massimo Somaglino e Fabiano Fantini sulla figura di David Maria Turoldo sarà ospite sabato 20 gennaio del Nuovo Teatro Monsignor Lavaroni di Artegna, alle 20.45. I dettagli, qui.

Non toccatemi Rossini

Massimo Bagliani - protagonista del teatro italiano dalla fine degli anni Settanta ad oggi tra classici, commedie e teatro musicale - porterà nel circuito Ert 'Non toccatemi Rossini', commedia musicale da lui stesso scritta. Lo spettacolo andrà in scena sabato 20 gennaio, alle 20.45, all’Auditorium Comunale di Lestizza. Info, qui.

Quando le emozioni diventano arte

Sabato 20 gennaio, alle 18.30, le porte della Chiesa di Santa Maria dei Battuti si apriranno per ospitare la mostra "Quando le emozioni diventano arte" di Daniela Fraccaro, artista udinese da sempre attratta dal linguaggio delle arti figurative e della sperimentazione. La mostra resterà aperta al pubblico dal 21 gennaio fino all'11 febbraio, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì 14:30-18:30, sabato e domenica 10-13 / 14.30-18.30. Ingresso gratuito. Info www.cividale.net

VisioKids

Torna anche nel 2018 l'appuntamento con VisioKids, il ciclo di proiezioni per i più piccoli (ma non solo!) organizzato dalVisionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e Città del Sole. Domani sabato 20 gennaio alle 15 sarà la volta di Nut Job – Tutto molto divertente, sequel di The Nut Job, il film d'animazione che ha come protagonista uno scoiattolo dispettoso. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Il gatto con gli stivali

Tre gli appuntamenti in cartellone: si comincia sabato 20 gennaio alle 17 al Teatro Odeon di Latisana con lo spettacolo di narrazione Il gatto con gli stivali dedicato ai bambini dai 5 anni in su. La compagnia romagnola Accademia Perduta realizza una divertente e originale messa in scena di questa popolare fiaba della tradizione nella quale gli splendidi oggetti di scena realizzati da Marcello Chiarenza diventano i coprotagonisti di una storia ricca di poesia e stupore.

Luci di Venezia

Sabato 20 gennaio alle 18, è in programma l'inaugurazione della nuova mostra che si terrà alla Vetrina del Rojale (Reana del Rojale), dal titolo ‘Luci di Venezia’, a cura del fotografo Emi Puschiasis. L'esposizione rimarrà aperta fino al 28 febbraio, nei giorni di apertura della Vetrina (martedì e giovedì 10-12 e venerdì e sabato 15-18) e su appuntamento.

‘Il Bacio’ di Ger Thijs

Altra straordinaria interprete (sabato 20 gennaio, alle 20.45, al teatro della Corte di Osoppo) nel cartellone del Teatro della Corte, Barbara De Rossi sarà protagonista di uno spettacolo in cui il sentimento, la profondità e lo humour agrodolce delle storie di vita si mischiano in un equilibrio che rende al testo un realismo senza compromessi. Uno spettacolo da non perdere.