Nasce una nuova iniziativa a sostegno delle associazioni sportive del territorio

MARTIGNACCO - Nasce una nuova e importante iniziativa a sostegno delle associazioni sportive del territorio: Città Fiera Premia lo Sport, un nuovo progetto pensato per aiutare le associazioni sportive dilettantistiche locali, attraverso il quale potranno ottenere tanti utili kit sportivi professionali e tanti premi. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione tecnica di Mega Intersport ed ha ottenuto il sostegno del Coni e delle federazioni regionali interessate.



Come fare

Dal 20 gennaio al 31 maggio, atleti, allenatori e supporter potranno collezionare gli scontrini delle spese fatte a Città Fiera, dando in questo modo la possibilità alle società sportive di aderire e di vincere kit di palloni professionali e tanti altri premi in dotazioni sportive. Per tutte le informazioni su come partecipare e come iscriversi è possibile visitare il sito dedicato all'iniziativa o scrivere a premialosport@cittafiera.it.