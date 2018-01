TOLMEZZO - Un altro terremoto avvertito chiaramente in Friuli. Dopo la scossa di mercoledì con epicentro a Bovec, venerdì sera alle 18.39 la terra ha tremato in tutto l'Alto Friuli.

L'epicentro, questa volta, è stato registrato a Tolmezzo e la scossa ha avuto una magnitudo di 3.8. Il terremoto è stato avvertito da Tarvisio fino a Gemona, e, come detto, soprattutto nel territorio carnico. Per ora non si registrano danni a cose o a persone.