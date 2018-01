Incidente stradale in viale Venezia: ferita una donna

UDINE – Incidente stradale venerdì 19 gennaio all’incrocio tra viale Venezia e via Ternova. Una 72enne residente a Pagnacco è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del 118 ed è stata accompagnata al Pronto Soccorso.

A ricostruire la dinamica del sinistro sono stati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Tre veicoli, una Smart guidata dalla 72enne, una Citroen condotta da una 63enne di Codroipo e una Renault con a bordo un 80enne di Pasian di Prato, hanno imboccato viale Venezia in direzione piazzale XXVI Luglio. A un certo punto la Citroen, dal controviale, ha tentato un’inversione di marcia per tornare verso Pasian di Prato, ma è stata centrata in pieno dagli altri due veicoli. L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio semaforico tra il viale e via Ternova.

Sul posto, oltre alla Polizia locale, il personale del 118 (che si è occupato del trasporto della 72enne in ospedale) e i Vigili del Fuoco.