Valcic scende in campo «in contrapposizione ai partiti di destra e di sinistra»

UDINE - Manca soltanto l’ufficializzazione, assicura. Ma sarà lui il candidato sindaco di Udine per ‘Patto per l’autonomia’, il raggruppamento formato da ‘Patto per l’autonomia’, ‘Manovai per autonomia’ e ‘Patrie furlane’. Andrea Valcic assicura che l’obiettivo non è piantare una bandiera per una presenza di maniera, ma correre. «Correre – precisa – in contrapposizione con i partiti. Tutti, da sinistra a destra».



Quando arriverà l’ufficializzazione della sua candidatura?

«Ritengo sia questione di giorni. Stiamo perfezionando alcune cose in chiave regionale e nazionale, poi ci occuperemo i Udine. Già la prossima settimana tutto dovrebbe essere definito».

Come si chiamerà la lista?

«Potrebbe chiamarsi ‘Patto per Udine’ o ‘Patto per l’autonomia’ come per le regionali e le nazionali. Io propendo per questa seconda ipotesi anche per motivi di uniformità in tutte tre le competizioni elettorali».

Ce la farete a presentare i 40 candidati?

«Credo proprio di sì, viste sia la partecipazione al nostro progetto sia l’entusiasmo che lo sta accompagnando. E poi…».

E poi?

«Beh, è chiaro che non vogliamo fare figuracce ed essere l’unica lista che non raggiunge i quaranta candidati. Ma ripeto che ce la faremo, eccome».

Qual è l’obiettivo della vostra lista?

«Vincere le elezioni, naturalmente. Il nostro obiettivo non è conficcare alcune bandierine, dire che ci siamo, ma imprimere una svolta alla città uscendo dalle logiche di tutti i partiti. Il malessere è palpabile per come è ridotta la città».

E com’è ridotta Udine, a suo avviso?

«Mi pare sia innegabile che abbia perso il suo ruolo di riferimento per l’intero Friuli. Udine conta sempre di meno e la sua interlocuzione con la Regione si è indebolita in questi ultimi dieci anni. Insomma, sia l’unica vera forza che ha al centro del suo progetto la difesa dell’autonomia e il rilancio della specialità».

Cioè, sotto questo aspetto, Tondo e Serracchiani pari sono?

«Direi proprio fi sì. Entrambi non sono stati capaci di rafforzare il ruolo di Udine. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti».

Prima ha affermato che lei corre per vincere com’è naturale che sia. Ma poniamo il caso che si vada al ballottaggio e che fra i duellanti non ci sia Patto per l’autonomia. Ecco, nel caso cosa fareste?

«Queste sono logiche che concernono i partiti e non noi. Il patto di Jalnicco, che ha dato la stura al nostro movimento, su questo è stato chiaro. Noi, giova ricordarlo, siamo alternativi a tutti i partiti italiani».

Dunque, tornando allo scenario che le ho prospettato, al ballottaggio potreste disertare il voto?

«Certo, anche questa è un’eventualità. Ma ripeto che corriamo per vincere».

Un’ultima domanda: un giudizio su Fontanini e su Martines.

«Beh, il primo credo che abbia già dato e che, in ogni caso, sia fuori posto rispetto ai problemi di Udine. Il secondo pare evidente che sia la prosecuzione delle passate amministrazioni, una sorta di Furio Martines».