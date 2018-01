Rubano generi alimentari per un valore di 700 euro in un supermercato: denunciate

UDINE – Lo scorso mese di dicembre sono state protagoniste di due furti in un supermercato del centro cittadino. Il bottino, formato soprattutto da generi alimentari, ammontava a circa 700 euro.

Sulle tracce delle due ladre si sono messi i carabinieri della stazione di Udine, che dopo un’attività di indagine hanno raccolto elementi di prova a carico di tre giovani donne, una delle quali minorenni.

Nei loro confronti è scattata una denuncia in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato, continuato e in concorso.