TRICESIMO – Rapina con coltello in una sala slot di Tricesimo. Il fatto è accaduto tra venerdì e sabato notte, poco dopo mezzanotte nel bar Vlt di via Roma.

Due persone con il volto coperto hanno minacciato il titolare con un coltello, assicurando di avere una pistola nascosta nel coltello e pronta per sparare. Tanto è bastato per farsi consegnare circa 2 mila euro in contanti (l’incasso di giornata) oltre ad altri 600 euro contenuti in una delle macchinette da gioco.

Il titolare ha quindi chiamato subito i carabinieri giunti sul posto con due gazzelle. Sono in corso le ricerche per individuare i responsabili del colpo.