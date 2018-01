Al Bearzi la riunione degli ex allievi

UDINE - Domenica 21 gennaio, all’Istituto Salesiano ‘Bearzi’ di Udine, si terrà il tradizionale ‘Convegno Annuale’ degli ex allievi/e. E la più importante occasione della vita associativa dell’Unione ex allievi e un prezioso momento di confronto e di programmazione delle future iniziative. È anche un’imperdibile opportunità per incontrare gli insegnanti ed i compagni di classe di un tempo, e rivisitare i laboratori sempre più dotati di tecnologia d’avanguardia.

Primo laboratorio di meccanica

Contestualmente, si festeggerà il 60° anniversario della nascita del primo laboratorio di meccanica, avviato nel lontano 1958 con 22 allievi, donato dal grande benefattore Dante Cavazzini e voluto dall’amico fondatore del ‘Bearzi’ Mons. Biasutti e dal Direttore dell’Istituto Don Trivellato. Da allora, grazie alla generosità di Cavazzini e di Enti ed Aziende varie, quel laboratorio si è ingrandito; sono sorti nuovi capannoni e nuove strutture ampie ed altamente attrezzate. La scuola professionale meccanici oggi conta numerosi corsi frequentati da moltissimi allievi suddivisi in più classi, che hanno a disposizione attrezzature di ultima generazione come le apparecchiature a controllo numerico. Il Convegno, pertanto, è stato organizzato prevedendo, al termine dell’assemblea di rito, una visita guidata ai vari laboratori di meccanica.

Convegno

La Presidenza raccomanda caldamente a tutti gli ex allievi/e, e in particolare ai molti operatori meccanici e tecnici passati per il ‘Bearzi’, di intervenire al Convegno per festeggiare assieme ai Salesiani ed agli insegnanti questo importante traguardo. Il programma della giornata sarà il seguente: alle 9.30 accoglienza/buffet; alle 10.30 assemblea, cui seguirà la visita guidata ai laboratori; alle 12 Santa Messa; alle 13 pranzo comunitario. L’invito è esteso anche ai numerosi amici e simpatizzanti del ‘Bearzi’.