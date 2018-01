'Oronimi del Friuli': presentazione a palazzo Belgrado

UDINE - Lunedì 22 gennaio, alle 17.30, al Salone del Consiglio di Palazzo Belgrado, sede della Provincia di Udine, verrà presentato il volume ‘Oronimi del Friuli’, a cura di Barbara Cinausero Hofer ed Ermanno Dentesano, edito dalla Società Filologica Friulana. Presenterà il volume Marcello Manzoni. L’incontro è organizzato in collaborazione con la Provincia di Udine e con la Società Alpina Friulana.

Il libro

Il volume avvia uno studio sistematico degli oronimi delle montagne friulane, fino ad oggi mancante o presente in modo non organico su vari studi o su manuali alpinistici. Fornisce un elenco alfabetico dei rilievi in forma friulana, per ripristinarne la forma corretta, ma anche un approfondimento delle notizie e delle curiosità che segnano il territorio preso ad analisi: un excursus sulle radici delle conoscenze friulane e della tradizione orale che si rivolge sia ad un pubblico prettamente inquadrato sulla toponomastica, che ad amanti della montagna e semplici curiosi.

Gli autori

Ermanno Dentesano possiede una vasta conoscenza cartografica e storica del Friuli, nonché della lingua friulana, compresa delle varianti locali e territoriali. Barbara Cinausero Hofer ha pubblicato la tesi di laurea in campo toponomastico, precorritrice dei suoi studi in campo scientifico e linguistico circa le minoranze germanofone, andando ad esplorare le problematiche linguistiche conseguenti. Insieme hanno precedentemente pubblicato il ‘Dizionario toponomastico’, conseguente a numerose pubblicazioni e ricerche nel settore.