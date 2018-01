Tre furti in pochi giorni: caccia ai 'borseggiatori' seriali in motorino

UDINE – E’ caccia ai borseggiatori che negli ultimi giorni stanno mettendo a segno una serie di colpi per le strade di Udine, Povoletto e Tavagnacco. Come riferito dai carabinieri di Udine, si tratterebbe sempre della stessa 'banda' formata da due persone, che si sposta a bordo di un ciclomotore mettendo nel mirino donne che in bicicletta o che si trovano da sole in auto. Colpi che nel complesso hanno fruttato oltre mille euro.

Il primo colpo è stato messo a segno a Povoletto, con i due ladri che hanno infranto il finestrino di un’auto in fase di parcheggio nei pressi della cooperativa alimentare di Savorgnano del Torre. L’anziana che era a bordo non ha potuto fare nulla, scioccata dallo ‘scoppio’ del finestrino. Ha avuto solo il tempo di accorgersi che i ladri si allontanavano a bordo ci un motorino. Nel pomeriggio dello stesso giorno, i due hanno messo a segno un altro colpo a Udine, in via Colugna. Anche in questo caso a ‘sparire’ è stata la borsa di una donna presa dal sedile del passeggero mentre l’auto si stava fermando. La fuga sempre in sella al ciclomotore. Infine stesso copione a Tavagnacco, con i ladri che si sono affiancati a una bicicletta rubando la borsetta tenuta nel cestino anteriore.

I carabinieri, che stanno cercando di identificare i due ladri, invitano chiunque abbia visto qualcosa a mettersi in contatto con la Compagnia di Udine.