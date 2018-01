Cade in pista mentre si filma con il telefonino: grave un 57enne

CHIUSAFORTE – Stava scendendo dalla pista turistica del Canin filmandosi con il telefonino. Qualcosa però è andato storto e un 57enne di Tolmezzo ha perso l’equilibrio finendo a terra. E’ successo nella località sciistica di Sella Nevea nella tarda mattinata di sabato 20 gennaio.

L’uomo, che dopo la caduta è riuscito a raggiungere il fondovalle prima di perdere conoscenza, è stato soccorso dalla polizia in servizio sulla pista e dal personale del 118. E’ stato quindi trasportato con un’ambulanza in codice giallo all’ospedale di Tolmezzo.

Il 57enne non sarebbe in pericolo di vita, anche se il trauma cranico riportato in seguito alla caduta preoccupa i medici.