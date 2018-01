Due escursionisti bloccati su un pendio ghiacciato

FORNI DI SOPRA - Il Soccorso Alpino di Forni di Sopra è impegnato in queste ore nel recupero di due escursionisti che hanno richiesto l'intervento perché bloccati in quota su un pendio ghiacciato.

La chiamata è arrivata nel pomeriggio di sabato 20 gennaio tramite la Sores, che ha attivato l'elicottero della Protezione Civile con base a Tolmezzo dove nel weekend sono sempre presenti un cinofilo da valanga e un tecnico specializzato del Cnsas Fvg. L'elicottero ha effettuato alcune perlustrazioni nella zona indicata dagli escursionisti, in alta Val Rovadia, sulla destra orografica della Val Tagliamento, in comune di Forni di Sopra, ed è riuscito ad individuarli. Il recupero diretto non è stato possibile perché il terreno impervio non consentiva le manovre del caso e perché si era ormai in scadenza effemeridi per l'arrivo del buio.



Prima di rientrare alla base l'elicottero ha fatto una rotazione a Forni di Sopra per caricare due tecnici del Soccorso del posto e scaricarli più in alto possibile in prossimità del punto individuato (a una quota di ca 1.400 metri di altitudine) affinché potessero raggiungerli con le torce frontali.Contestualmente dal basso è partita un'altra squadra di tecnici Cnsas con gli sci ai piedi per dare supporto.

++++ SEGUONO AGGIORNAMENTI +++