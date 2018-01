Incidenti stradali: tre persone finiscono in ospedale

UDINE – Ci sono stati tre incidenti stradali in città o nelle immediate vicinanze nella giornata di sabato 20 gennaio. Tutti sono stati rilevati dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.

Il primo di questi sinistri si è verificato attorno alle 11 in via Nazionale, a Pradamano. Si è trattato di un tamponamento tra due vetture, una Toyota Yaris e una Volkswagen Tiguan. Ferita una donna di 78 anni che era alla guida della Toyota. Sul posto, oltre alla Polizia locale, anche Vigili del Fuoco e 118. La ferita è stata portata in ospedale da un’ambulanza. Disagi al traffico.

Un altro incidente è avvenuto alle 14.20 tra via San Francesco e via Roma a Tavagnacco. In questo caso scontrarsi sono stati una Honda Civic e uno scooter. L’auto, che proveniva da Pagnacco, entrato in rotatoria avrebbe urtato il mezzo a due ruote proveniente da via San Francesco. Il 67enne a bordo dello scooter è finito a terra ed è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del 118.



L’ultimo sinistro è avvenuto alle 16.30 in via San Rocco, dove un ciclista minorenne è stato investito da un’auto, una Renault Clio. Il fatto è avvenuto in prossimità della caserma Berghinz. Il giovane è stato portato in ospedale da un’ambulanza.