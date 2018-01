Ladro ‘acrobata’ in via Leonardo da Vinci

UDINE – Casa a soqquadro nonostante la porta d’ingresso non sia stata forzata e l’appartamento si trovi al secondo piano. E’ successo in via Leonardo Da Vinci, dove il ladro si è improvvisato ‘acrobata’ per raggiungere l'abitazione arrampicandosi sui tubi del gas.

Una vera e propria ‘impresa’ scattata venerdì sera al calar del sole. Il ladro ha raggiunto la terrazza dell’appartamento, a sei metri d’altezza, riuscendo, dopo la scalata, a forzare una finestra e a introdursi in casa sfruttando l’assenza del proprietario.

Magro il bittino (come riferisce il Messaggero Veneto): né contanti né gioielli, solo un capo d’abbigliamento, un giubbotto. Dell’accaduto si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Udine, ai quali il proprietario dell’appartamento si è rivolto per denunciare il furto.