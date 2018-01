Cartucce, una pistola, droga, reperti archeologici scoperti nella casa di un udinese

UDINE – Teneva in casa 347 cartucce per armi di vario calibro e di una pistola ad aria compressa. Non solo, nel corso di una perquisizione sono saltati fuori una pianta di marijuana, nonché una formella marmorea di presunta epoca medievale, un mosaico fittile di possibile illecita importazione ed un mosaico ovale di probabile provenienza ecclesiastica.

A finire nei guai è stato un 61enne udinese, denunciato in stato di libertà per illecita detenzione di munizioni, illecita detenzione di arma comune da sparo, ricettazione, illecita detenzione di beni archeologici, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo è stato eseguito dai carabinieri del Norm di Udine supportati dai colleghi di una squadra della Compagnia di intervento operativo del Battaglione carabinieri ‘Veneto’ e con il successivo intervento dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine. A fare scattare ‘allarme’, il sospetto che l’uomo detenesse in casa in maniera illecita delle armi da fuoco. Come già anticipato, al di là di cartucce e di una pistola, il 61enne teneva in casa molti altri oggetti illegalmente.