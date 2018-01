Indiemotion: arte in movimento a cura di Kàartik

UDINE - Un percorso trasformativo per esplorare l'arte in movimento, conoscere le tecnologie in danza e sperimentare la scienza in Yoga. Indiemotion è l'insieme dei metodi creativi sviluppati dal danzatore e insegnante di Yoga Kàartik per liberare il potenziale espressivo ed energetico. L’accademia Nico Pepe propone dieci incontri aperti a tutti a cadenza settimanale per esplorare i principi dell'emozione in movimento sulla mappa di cinque azioni universali; conoscere i passi, i gesti e le ritualità in comune fra le antiche danze indigene; sperimentare la consapevolezza di corpo, mente e spirito in Yoga .

Maggiori info: www.indiemotionart.com | accademiateatrale@nicopepe.it | 0432 504340 |