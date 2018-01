Centro fondo Laghetti: si paga il prezzo intero nonostante la pista non sia battuta

PALUZZA – Una domenica ideale per praticare lo sci di fondo in mezzo alla natura, grazie alla bella giornata di sole e alle temperature gradevoli. Però qualcosa è andato storto e quello che doveva essere un divertimento è diventata una situazione stressante.

Come ci ha segnalato un gruppo di lettori, si sono creati dei disagi a Paluzza, nel Centro fondo Laghetti. I ragazzi si presentano alla cassa pagando 6 euro a persona, con la rassicurazione che la pista è in buone condizioni anche dopo la nevicata notturna.

«In realtà – racconta il gruppo di sciatori della domenica – le zone di pista non battuta sono diverse a causa della neve fresca e non tutto il trattato è agibile a causa di un guasto al gatto battipista. Senza contare uno smottamento che impedisce l’accesso a una parte del tracciato. E’ questo il modo di trattare i turisti?", si chiede il gruppo.



«Se paghiamo vogliamo ricevere un servizio completo, altrimenti non ci stiamo». Per gli sciatori, chi gestisce il Centro, viste le condizioni della pista, l’accesso avrebbe dovuto essere gratuito. Dopo qualche discussione, il gruppo è stato rimborsato. «Resta il fatto – concludono gli sciatori – che non è modo di fare turismo questo: qualcuno sul tracciato avrebbe anche potuto farsi male».