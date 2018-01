L'Udinese gioca solo un tempo: contro la Spal finisce 1 a 1

UDINE - Partita dai due volti per l’Udinese, che al Friuli non riesce ad andare oltre l’1 a 1 contro la Spal. Primo tempo dominato dai bianconeri grazie alla rete di Samir e a un De Paul in grande spolvero. Ripresa di sofferenza, con gli ospiti che hanno avuto per gran parte del tempo il pallino del gioco in mano. Per l’Udiense si tratta comunque del settimo risultato utile consecutivo.

Prima della partita Curva Nord e Distinti hanno voluto salutare Felipe, che pur vestendo la maglia della Spal è rimasto nei cuori dei tifosi friulani. «Per sempre uno di noi. Ciao Felipe», questo lo striscione esposto dagli ultras. Arrivata ‘in forze’, per numero e voglia di cantare, la tifoseria della Spal, che ha riempito la Curva Sud.



Primo tempo dominato dai bianconeri

Passano 4 minuti e l’Udinese si propone in avanti, prima con un cross di De Paul, poi con un tentativo sempre del numero 10 bianconero che manca l’aggancio in area. E’ della Spal, però, il primo tiro nello specchio della porta ad opera di Kurtic, con Bizzarri che para a terra.

Il vantaggio dell’Udinese arriva all’11’: su cross di calcio d’angolo dalla sinistra battuto da De Paul, nella difesa estense sbuca Samir che devia di testa sorprendendo Gomis, apparso alquanto titubante nell’occasione. Al 20’ bella azione dei bianconeri, con uno scambio in area tra De Paul e Barak: quest’ultimo cerca di servire Jankto con il tacco ma l’azione sfuma. Un gol meritato, quello dei firulani, per quanto fatto vedere in campo dalla squadra di Massimo Oddo. Al 33’ conclusione dal limite dell’area di Balic, con il pallone che termina a lato. Al 36’ occasione per Lasagna che entra in area e tenta la conclusione ma Felipe è bravo a ostacolarlo e l’azione sfuma. L’Udinese controlla e la Spal fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Bizzarri.



La doccia fredda al 4’

La ripresa comincia male per i friulani, che subiscono la rete del pareggio dopo appena 4 minuti ad opera di Floccari. Punizione di Viviani, Nuytinck devia, sulla palla arriva il numero 10 estense che batte Bizzarri. L’Udinese subisce il colpo e la Spal guadagna metri. All’11’ punizione insidiosa di Viviani deviata in angolo da Barak. Al 13’ si rivede in avanti l’Udinese con Lasagna che crossa al centro dalla sinistra, ma in area non ci sono giocatori bianconeri. Al 18’ ingenuità di Danilo che serve Bizzarri all’indietro senza accorgersi della presenza di Antenucci. Per fortuna il portiere dell’Udinese ci mette una pezza e devia in corner. Al 20’ palla buona per Lasagna in area ma al momento della conclusione la difesa si chiude e libera. Esce Jankto ed entra Hallfredsson per i bianconeri. Al 26’ miracolo di Bizzarri su colpo di testa ravvicinato di Vicari. L’Udinese prova a scuotersi con l’ingresso in campo di Maxi Lopez al posto di Balic. Chi continua a rendersi pericolosa, però, è la Spal, vicina al gol con un gran tiro di Antenucci su cui Danilo ci mette una pezza. Per la Spal entra Schiattarella per Viviani e Dramè per Mattiello. L’Udinese mette in campo le ultime energie alla ricerca della rete del vantaggio, ma nonostante i 4 minuti di recupero, il risultato non cambia.