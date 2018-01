«Meno leziosità, più forza mentale». La 'ricetta' di Oddo per far crescere l'Udinese

UDINE – Meno leziosità, più forza mentale. Massimo Oddo ha le idee chiare su cosa serva alla sua Udinese per diventare ‘grande’. «Dobbiamo imparare ad avere lo stesso atteggiamento ‘aggressivo’ su ogni palla anche oggi che la situazione di classifica è migliorata. I miei giocatori devono crescere sotto molti punti di vista, ma è soprattutto l’aspetto mentale quello in grado di fare la differenza».

Oddo lo sa bene, essendoci passato: la testa è la discriminante tra un buon giocatore e un campione. «Abbiamo pareggiato una partita, non facciamo drammi. Siamo l’Udinese e possiamo permettercelo. Togliendo Danilo, Bizzarri e Nuytinck in campo c’erano tutti ragazzi sotto i 23 anni. Ragazzi che hanno davanti ancora 4-5 mesi di lavoro per riuscire a crescere in questo senso».

Dopo la ‘carota’, Oddo ha strigliato i suoi con il ‘bastone’: «Abbiamo giocato un buon primo tempo, macchiato però da un eccesso di leziosità e questo mi fa molto arrabbiare. Quando vedo un tacco o un tacchettino vado in bestia, perché questo atteggiamento non ci ha consentito di trovare il secondo o il terzo gol».