Torna a vincere la Gsa: al Carnera battuta Mantova

UDINE - Prima vittoria del 2018 per la Gsa Udine che sconfigge la Dinamica Generale Mantova per 70 a 60. Un +10 per Udine che pareggia la sconfitta friulana dell'andata (80-70), importante in chiave griglia finale per i play-off. Un match duro, vinto contro una formazione in forma e con gli stessi punti in classifica, che ha visto tra i padroni di casa alcune conferme importanti: in primis la grande prestazione di Dykes (21 punti, 8 assist), per passare ad un Raspino solido (10 punti, 5 rimbalzi) fino ad arrivare ad un Nobile apparso rassicurato dall'ottima prestazione bolognese (5 punti, 3 assist, 2 palle recuperate). Non strabilianti, ma comunque positive, le prove dei lunghi in maglia bianco-nera che si sono trovati davanti un cliente difficile come il friulano Candussi, autore di 14 punti (con un ottimo 9/9 ai liberi) e 6 rimbalzi.

Lardo conferma nello starting five l' 'eroe di Bologna' Vittorio Nobile e preferisce Mortellaro a Pellegrino nello spot di centro. Come nello scorso match in Emilia, anche stavolta il primo quarto vede pochi punti segnati, appena 22 sommando quelli di entrambe le formazioni. Mantova parte meglio con i canestri dei due americani Jones e Brownrisge (0-5), ma Udine con un ficcante Raspino si porta ben presto in vantaggio (8-5). Mei con una bomba momentaneamente segna il pareggio, ma un canestro da sotto di La Torre dà una lunghezza di vantaggio alla Gsa al primo intervallo (12-10).

La bomba del rientrante Veideman scuote il numeroso (3.410 i presenti), ma un po' freddino, pubblico del Carnera (15-10) in apertura di seconda frazione, un guizzante Moraschini mette per gli ospiti alcuni canestri importanti, ma Udine allunga ancora con Veideman servito sotto canestro da Pellegrino (22-14). Torna in campo per Mantova Candussi ed il lungo friulano è un fattore che fa spendere una sequenza interminabile di falli ai lunghi friulani; su uno di questi coach Lardo protesta e prende fallo tecnico. Mantova rosicchia punto su punto ed arriva fino a -2 con un canestro da sotto di Vencato (30-28), ma Udine ha un colpo di coda in finale di frazione con il solito Raspino e con Dykes che portano a 5 le lunghezze di distacco (35-30)

Inizio di ripresa tambureggiante per la Gsa che con Mortellaro da sotto e con un Dykes ispirato torna a +8 (44-36), ma con i lombardi è vieta ogni distrazione: un paio di passaggi a vuoto dei bianconeri ed i canestri di Moraschini e Candussi riportano gli ospiti a -1 (46-45). Benevelli è, successivamente, provvidenziale con un rimbalzo offensivo trasformato in canestro, prima che Dykes decida di prendersi la squadra sulle spalle e di segnare allo scadere del 30' la bomba del +7 (54-47).

Nell'ultimo quarto, aperto da un canestro di Veideman, due triple consecutive di Brownridge, fino a quel momento in ombra, rimettono paura a Udine (56-53), ma prima Dykes e poi Pellegrino, che segna due bei semiganci in faccia a Candussi, portano al massimo vantaggio i friulani (67-55). L'ultima fiammata degli ospiti porta le firme di Vencato e di Candussi (67-60), il lungo friulano, però, fa il grave errore di sbagliare una schiacciata, disturbato da un tarantolato da Dykes il quale ultimo, sul ribaltamento di fronte, segna la tripla de 70-60 finale ricevendo l'ovazione del Carnera.



G.S.A. Udine - Dinamica Generale Mantova 70-60 (12-10, 35-30, 54-47)

G.S.A. Udine: Kyndall Dykes 21 (6/15, 3/5), Tommaso Raspino 10 (4/7, 0/2), Rain Veideman 9 (2/5, 1/4), Ousmane Diop 8 (4/6, 0/1), Chris Mortellaro 7 (3/8, 0/0), Francesco Pellegrino 6 (3/8, 0/0), Vittorio Nobile 5 (1/1, 1/3), Andrea Benevelli 2 (1/5, 0/2), Andrea La torre 2 (1/2, 0/0), Raphael Chiti n.e., Michele Ferrari n.e.. All. Lardo.

Dinamica Generale Mantova: Riccardo Moraschini 15 (5/11, 1/5), Francesco Candussi 14 (1/3, 1/4), Jared Brownridge 11 (1/2, 3/5), Luca Vencato 7 (2/4, 1/2), Nicola Mei 6 (0/0, 2/2), Valerio Cucci 5 (1/4, 0/2), Bobby Jones 2 (1/2, 0/4), Marco Timperi 0 (0/0, 0/0), Matteo Ferrara 0 (0/1, 0/1), Daniele Costanzelli n.e.. All. Lamma.