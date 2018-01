«C'è qualcosa di strano nell'aria»: L'Ego sgomberato per alcuni minuti

UDINE - Si sono vissuti attimi di apprensione domenica sera al bar L'Ego di Udine. Come ci racconta una persona che in quel momento si trovava lì, erano da poco passate le 22.30 quando più di un cliente ha cominciato a starnutire e ad avere problemi di respirazione. Subito è scattato l'allarme nel locale, che in quel momento era piuttosto affollato.



La gente, un centinaio di persone in tutto, è stata fatta uscire (non senza momenti di panico) immaginando potesse essersi diffusa nell'aria qualche sostanza nociva. In realtà pare che qualcuno si sia divertito a spruzzare spray al peperoncino, infastidendo così i clienti.

L'allarme è subito rientrato e le persone hanno potuto fare rientro nel bar.