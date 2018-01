Incidente in autostrada: 3 feriti e svincolo chiuso a San Giorgio di Nogaro

FVG - Svincolo chiuso in entrata a San Giorgio di Nogaro, direzione Venezia, a causa di un incidente in A4 accaduto questa mattina, verso le 9 nel tratto fra San Giorgio di Nogaro e Latisana, direzione Venezia. Un’automobile ha tamponato un camion: tre i feriti, per fortuna lievi. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, l’elisoccorso, la polizia stradale e i soccorsi meccanici. Attualmente il traffico viene fatto scorrere lungo la corsia di sorpasso.

Aggiornamento alle 10.55

Riaperto intorno alle 10,30 lo svincolo in entrata a San Giorgio di Nogaro, direzione Venezia, che era stato chiuso a causa di un tamponamento in A4, fra San Giorgio di Nogaro e Latisana. Celeri le operazioni dei soccorsi meccanici che hanno rimosso i mezzi incidentati in meno di un’ora e mezza. Attualmente si registrano code a tratti fra Palmanova e Latisana, direzione Venezia.