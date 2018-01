Arrivano i migranti a Tarvisio: la protesta della Lega

TARVISIO - Sono arrivati a bordo di una corriere della Saf poco prima delle 11. Ad attenderli, oltre ai carabinieri della Compagnia di Tarvisio, c'era anche uno sparuto gruppo di militanti della Lega Nord che ha tentato di bloccarne l'ingresso nell'ex caserma Meloni di Coccau.



Sono intervenuti i carabinieri per riportare l'ordine e consentire ai migranti, una ventina in tutto, di passare. Portavoce della protesta Stefano Mazzolini, che grazie a un interprete ha informato i richiedenti asilo sul fatto che la comunità locale non sia d'accordo sul loro arrivo invitandoli a tornare nei loro Paesi di provenienza, e accusando il Prefetto di Udine di aver imposto questa loro presenza in Valcanale.

«Prendiamo atto che questo Paese non ha più democrazia, non siamo più uomini liberi. Rispetto per le forze dell'ordine che devono fare il loro mestiere, ma noi queste persone non le vogliamo». Queste le parole pronunciate da Mazzolini.