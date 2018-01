Giornata della Memoria e molto di più: a Tolmezzo in programma 11 eventi

TOLMEZZO - Undici appuntamenti per dire che ha poco senso limitarsi solo a celebrare le Giornata della Memoria per le vittime dell’Olocausto, il Giorno del Ricordo per le vittime delle Foibe, la Festa della Donna, il Giorno dell’Impegno Civile per le vittime innocenti della mafia, l’Anniversario della Liberazione e la Festa del Lavoro. 11 appuntamenti raccolti in un programma dal titolo ‘Eventi celebrativi’ che vanno dal 25 gennaio al 4 maggio secondo un filo che unisce ricorrenze diverse allo scopo di fornire alla popolazione altrettanti spunti di conoscenza e cultura.

Eventi

La Città di Tolmezzo propone, per il quarto anno, un articolato ed esclusivo programma culturale legato alla storia.’Si tratta di una cifra distintiva di questa amministrazione - spiega il sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo - che abbiamo voluto introdurre per dire che se è impossibile e tutto sommato anche ingiusto pensare ad una memoria condivisa su tragici eventi della storia, è doveroso provare a condividere le storie e gli approfondimenti. Vogliamo che le celebrazioni siano occasione di riflessione e approfondimento grazie a momenti culturali di volta in volta legati ai temi che trattiamo. Invito tutti a a partecipare, è infatti davvero triste vedere che ci sono persone che per antiche impostazioni ideologiche partecipano a un evento e disertano un altro. Ad esempio a Tolmezzo sono più i partecipanti che abitualmente partecipano alla giornata della Memoria e alla Liberazione che si presentano anche alle cerimonie per le vittime delle foibe, che viceversa. Di fronte a questo, ciò che possiamo fare è fornire strumenti culturali, la cultura è per sua natura un mezzo per superare gli steccati ed emanciparci dalle tentazioni dei conflitti’.

Un programma eterogeneo

‘Abbiamo realizzato un programma eterogeneo che spazia dal cinema, al teatro, all’arte visiva e alle conferenze per poter creare momenti di condivisione il più completi possibile - commenta l’assessore Marco Craighero – con l’obiettivo di fornire spunti non meramente di ricordo ma di analisi e crescita per i cittadini, nella convinzione che dalle esperienze del passato si possa costruire una maggiore consapevolezza sulle necessità del presente della nostra società’.

Giornata della Memoria

Il 25 gennaio, alle 20.30 al Cinema David proiezione del film ‘La Signora dello Zoo di Varsavia’,

Il 26 gennaio alle 18 in Biblioteca: presentazione del libro di Giacinto Bevilacqua ‘Triangolo Rosso’.

Il 26 gennaio alle 11 all’Istituto Comprensivo di Tolmezzo ‘Valore e significato dello Yad Vashem’ incontro dedicato alle scuole con il dott. Giorgio Linda, presidente dell’associazione Italia-Israele.

Giorno del Ricordo

Il 15 febbraio alle 18 al Museo conferenza ‘Sedie, armadi e quaderni aperti: la memoria svelata del Magazzino 18’ con la prof.ssa dell'Università di Udine Antonella Pocecco.

Festa della Donna

L’8 marzo alle 20.30 al Cinema David proiezione del film ‘7inUna’.

Il 9 marzo alle 20.45 al Teatro Candoni, spettacolo ‘Fil Rouge’ del Collettivo L'Amalgama.

Giorno dell’Impegno Civile per le vittime innocenti della mafia

Il 21 marzo ore 11.15 in Piazza XX Settembre ‘Solchi di Verità e Giustizia’ commemorazione delle vittime di mafia.

Il 22 marzo ore 20.30 al Cinema David proiezione del film ‘Sicilian Ghost Story’.

Anniversario della Liberazione

Il 26 aprile alle 20.30 al Cinema David proiezione del film ‘Il Sole Tramonta A Mezzanotte’.

Dal 7 aprile al 20 maggio al Centro Servizi Museale mostra foto-documentaria’ Deportati’.

Festa del lavoro

Il 4 maggio, alle 20.45 al Teatro Candoni, spettacolo ‘Miniere’.

Info utili all’Ufficio Cultura e Sportello del cittadino Città di Tolmezzo: 0433487961/990 cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it