I’m in love with my car: alla scoperta dell’affascinante rapporto fra uomo e macchina

FVG – Arriva in Friuli Venezia Giulia I’m in love with my car, il nuovo, affascinante lavoro dei due vulcanici filmmaker bolognesi Michele Mellara e Alessandro Rossi. Ad accompagnarlo in un minitour in regione saranno proprio i due registi, ospiti domanimartedì 23 gennaio a Trieste (cinema Ariston, ore 20.30), il 24 gennaio a Udine (Visionario, ore 20.00) e infine giovedì 25 a Pordenone (Cinemazero, ore 20.45).



La pellicola

Un film che indaga lo stretto rapporto fra uomo e automobile: i due registi hanno infatti ripercorso più di un secolo, fortemente caratterizzato dall’avvento dell’automobile. Un mezzo che è stato una rivoluzione, ha cambiato il modo di vivere, di nutrirsi, di muoversi, di immaginare, delle società umane. L'uomo che si è modificato per adattarsi all’autovettura, presto dovrà trasformarsi di nuovo. Il modello sociale fondato sull’autovettura è profondamente in crisi. Inquinamento, crisi economica, aumento dei costi dei carburanti, danni alla salute e affermazione di nuovi modelli di sostenibilità urbana basati su localismo e condivisone stanno accelerando questo processo di trasformazione sociale. Sarà un cambiamento complicato e di vastissima portata. Occorrerà infatti ripensare interamente al modo di muoversi, di viaggiare e quindi di vivere. Proiezione in collaborazione con Arpa Fvg LaREA e il Sistema Regionale delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia.

