UDINE – Denunciati per aver rubato otto bottiglie di superalcolici da un bar di via Giovanni Paolo II, L'Ego. A finire nei guai sono stati due studenti spagnoli di 20 anni, a Udine per un Erasmus.

Il fatto è accaduto domenica sera verso le 23. Approfittando della confusione nel locale, i due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono riusciti a infilarsi dietro al bancone arraffando una decina di bottiglie. E' probabile che siano stati loro a provocare il trambusto che ha portato al temporaneo sgombero del locale.



Il proprietario del locale, come riporta il Messaggero Veneto, si è accorto del furto e ha dato un’occhiata ai video delle telecamere, identificando i due giovani. La ragazza è stata bloccata prima che riuscire a uscire, il ragazzo invece è stato intercettato poco distante dallo stesso titolare nella zona del Terminal Nord. I due ladruncoli sono stati denunciati dalla Polizia, giunta sul posto poco dopo.