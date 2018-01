Le vignette di Spirito di Vino fanno tappa all’Accademia di Belle Arti ‘G.B. Tiepolo’

UDINE - Dopo il grande successo di pubblico riscontrato durante l’esposizione a Palazzo Morpurgo, le graffianti opere del concorso Spirito di Vino vi aspettano in un’inedita location per regalarvi nuovi sorrisi. Dal 25 gennaio la mostra ‘Spirito di Vino 18 years’ vi aspetta nelle sale dell’Accademia di Belle Arti ‘G.B. Tiepolo’, in Viale Ungheria 22 a Udine. All’inaugurazione di giovedì 25 gennaio alle ore 11.00 saranno presenti il Direttore dell’Accademia, Fausto Deganutti, e la presidente del Movimento Turismo del Vino FVG, Elda Felluga.

18 anni del concorso

Oltre alle opere selezionate per l’edizione 2017, potrete ammirare una selezione delle più belle vignette realizzate nel corso dei 18 anni del concorso, rivivendo così alcuni dei principali fatti storici, politici e culturali attraverso gli occhi ironici e irriverenti della satira. L’esposizione resterà visitabile fino al fino 28 febbraio 2018 (orari: 9-17 dal lunedì al venerdì, 9-12 il sabato).

Un’originale e accattivante sfida

Spirito di Vino è un concorso internazionale, indetto annualmente dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, che celebra le più graffianti e originali vignette satiriche sul tema del vino. La scelta di affidare un messaggio sul vino all’espressione pungente della satira è ciò che contraddistingue da sempre questo concorso, un’originale e accattivante sfida che viene lanciata ogni anno in tutto il mondo, in cui il tema del vino si rivela un elemento culturale in grado di essere spunto infinito di inedite creazioni. Fin dal suo esordio, una giuria d’eccezione composta dai grandi maestri italiani della satira, Forattini, Krancic, Giannelli e Marini, ha sostenuto con entusiasmo questo progetto.

Collaborazioni

La presenza della mostra in questa sede si inserisce nell’ambito della prestigiosa collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Udine ‘G.B. Tiepolo’. Dal 2018, infatti, Spirito di Vino dedicherà particolare spazio all’illustrazione satirica, riportando l’attenzione sulla manualità del tratto e del disegno: la mano che materializza l’idea su un foglio bianco come la mano del contadino che coltiva la terra per raccogliere i suoi frutti.

Informazioni: Movimento Turismo del Vino FVG | 0432.289540 |spiritodivino@mtvfriulivg.it | info@mtvfriulivg.it | www.mtvfriulivg.it |