Bross: il design friulano alle Olimpiadi invernali 2018

MOIMACCO - Manca poco al via dei XXIII Giochi Olimpici Invernali 2018, che avranno luogo a PyeongChang dal 9 al 25 febbraio.

Italia Olympic Team

Assieme agli Azzurri, sotto ai riflettori anche il progetto Casa Italia, che per la durata dell’evento sarà a tutti gli effetti un angolo di Bel Paese nel cuore della lontana Corea del Sud. Casa Italia non solo sarà sede ufficiale dell’Italia Olympic Team, ma sarà anche destinata a ospitare i numerosi incontri ed eventi ufficiali quale convettore di idee e opportunità, connessioni ed emozioni. Un progetto di portata smisurata che già nel 2016, in occasione delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, aveva coinvolto i massimi esponenti italiani dello sport, delle istituzioni, dei media e dell’intrattenimento, oltre che alcune tra le realtà più rappresentative del nostro paese.

Il progetto

Per il nuovo appuntamento del 2018 anche Bross, azienda tra le eccellenze del Made in Italy, è stata invitata a prender parte al progetto, e ha così fornito gli arredi per la nuova Casa Italia che avrà luogo all’interno dello Yongpyong Golf Club dell’Alpensia Resort, centro nevralgico delle competizioni e delle cerimonie olimpiche. Una collaborazione importante nata per arredare il cuore pulsante di Casa Italia, la zona restaurant e meeting, e che ha coinvolto in esclusiva Bross con numerose sedute e tavoli disegnati da Giulio Iacchetti, attualmente tra i progettisti di riferimento sul piano internazionale.

I prodotti

I tavoli Ademar e Amalong, così, sono stati affiancati dalle sedie Gisa, per un sorprendente effetto di ordinato ed elegante calore. Le linee minimali degli arredi, in combinazione con la finitura legno delle loro strutture, hanno saputo dare vita a un luogo accogliente e raffinato, in grado di affiancarsi con sapienza alla splendida architettura circostante. Questa collaborazione sancisce con fermezza l’importanza di Bross nell’attuale panorama del design italiano, quale azienda in grado di esprimere attraverso i suoi prodotti l’eleganza e il gusto tipicamente italiani. Un’autentica espressione della qualità del Made in Italy.