Punto da un'ape mentre è alla guida: camionista soccorso in A4

PORPETTO – Si sente male mentre è alla guida del suo camion, poco prima dell’uscita di San Giorgio di Nogaro, lungo l’A4. L’uomo, un autista croato, poco prima di fermarsi era stato punto da un’ape.

Il fatto, come riporta il Gazzettino, è accaduto nel pomeriggio lunedì 22 gennaio. Per fortuna il conducente del tir ha avuto la prontezza di accostare appena ha avvertito i primi sintomi del malessere, evitando guai peggiori. Ha chiamato con il telefonino il 112 ed è stato soccorso dall’equipe medica che l’ha accompagnato in codice rosso all’ospedale di Palmanova.



Ricevute le cure del caso, visto che non ha subito uno shock anafilattico ma solamente un malore, è tornato al lavoro nell’arco di un’ora, avendo il timore di poter perdere il posto.