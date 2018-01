Code in autostrada: 11 km da Villesse a San Giorgio di Nogaro, 1 km da Udine sud

FVG - Si è rivelato più impegnativo del previsto l’intervento di risanamento dell’asfalto sulla A4 all’altezza dei lavori in corso per la costruzione della terza corsia fra San Giorgio-Latisana. I lavori, che dovevano ripianare una parte di tratto autostradale, si sono prolungati di un’ora rispetto al programma a causa dello scavo in fase di realizzazione dove passerà uno scatolare (enorme struttura di cemento armato utilizzata per far da protezione ai tubi che lo attraverseranno).

L’opera, già di per sé complessa, richiede una particolare protezione del terreno e quindi anche l’asfaltatura deve essere eseguita con estrema attenzione. Già dal pomeriggio di lunedì 22 gennaio era stata chiusa la corsia di marcia fra San Giorgio e Latisana e successivamente, per completare l’intervento, dalle due di questa notte alle 7 di questa mattina è stato chiuso tutto il tratto in direzione Venezia. Inevitabili le code di mezzi pesanti che a partire dalle sei di oggi hanno interessato la A4: 11 chilometri di code a tratti da Villesse a San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia e un chilometro circa da Udine Sud in prossimità del nodo di Palmanova.