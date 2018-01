Il garage va in fiamme: cerca di spegnere il rogo, ma rimane intossicata

FIUMICELLO - Scoppia un incendio nel garage di casa. Cerca di domarlo da sola, ma resta intossicata. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 22 gennaio quando ancora on erano le 15, in un’abitazione di Fiumicello.

Le fiamme sono divampata d’improvviso all’interno della rimessa

Le cause non sono ancora note. Degli accertamenti del caso, si stanno occupando i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano e i carabinieri della compagnia di Palmanova. Ad andare in fumo della legna e del materiale che si trovava all’interno del vano.

Non è voluta andare all'ospedale

Quando la padrona di casa, una signora di 60 anni, ha visto il fumo è subito corsa al garage per spegnere le fiamme, ma è rimasta intossicata per avere respirato troppo fumo. a chiamare il numero unico di emergenza, 112, è stato il marito della donna. Sul posto è quindi giunta un’ambulanza che ha soccorso la 60enne che nonostante l’intossicazione ha rifiutato di essere accompagnata all’ospedale. L’incendio è stato invece domando sai vigili del fuoco che hanno anche bonificato l’area interessata dall’incendio.