Ether: Palmanova diventa set di una produzione internazionale

PALMANOVA - Sarà una coproduzione tra Polonia, Ucraina, Ungheria, Lituania e Italia. Il nuovo film del grande regista polacco Krysztof Zanussi si chiamerà Ether e alcune delle sue scene sono state girate a Palmanova, all’interno della Caserma napoleonica Filzi e sul Bastione di Porta Aquileia.



La storia di un medico militare

Con sullo sfondo le trincee della prima guerra mondiale, il film racconta la storia di un medico militare dell'esercito imperiale asburgico che conduce esperimenti per arrivare a controllare le persone. Ether è la versione aggiornata all'inizio del '900 del mito di Faust di Goethe. «Palmanova si sta inserendo sempre più all’interno del circuito delle ambientazioni per film e produzioni tv. La nostra città è ricca di location dal grande fascino, sia dal punto di vista naturalistico che storico. Questo è un settore che va promosso e alimentato, fonte e promotore di turismo oltre che di indotto diretto, grazie alle molte persone che ruotano attorno a queste grandi produzioni» commenta il Sindaco Francesco Martines. E conclude: «Oltre a Friuli Venezia Giulia Film Commission, ringrazio Zanussi, che ha voluto proprio la città stellata per girare alcune scene del suo ultimo film».



Ha lontane origine friulane

Il regista Krysztof Zanussi, polacco, ha già ricevuto premi durante festival come Cannes, Venezia e Locarno. Ha lontane origine friulane. I suoi bisnonni da Pordenone, durante l'impero austriaco, alla fine dell'800, furono inviati in Galizia a costruire ferrovie e lì rimasero. Per Zanussi, dopo oltre 25 film e telefilm in carriera, questa è l'occasione per poter tornare a girare un'opera nella terra dei suoi avi, cosa a cui dice di tenere molto. Palmanova verrà citata nei titoli di coda del film come città ospitante le riprese, anche nelle versioni distribuite dagli altri coproduttori e in tutti i rispettivi Paesi. La produzione del film è curata da Janusz Wachala, Krzysztof Zanussi, Paolo Maria Spina, Giuseppe Lepore e da Studio Filmowe TOR, Interfilm Production Studio, Studio Uljana Kim, Laokoon Film Group, Revolver, Bielle Re, con il sostegno Polish Film Institute, Minister of Culture and National Heritage, Podkarpackie Film Commission, Ukrainian State Film Agency, Hungarian National Film Fund, Lithuanian Film Centre.

Ether: Palmanova diventa set di una produzione internazionale (© Comune di Palmanova)

