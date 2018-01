Gambero Rosso svela la classifica delle Gelaterie più buone: due sono in Friuli

FRIULI - Presentata la guida alle Gelaterie d'Italia, targata Gambero Rosso. In Friuli Venezia Giulia, sono due le attività che hanno ricevuto i prestigiosi ’Tre coni’. Stiamo parlando di ‘Scian l’insolito gelato’ di Cordenons (Pn) e del ‘Fiordilatte’ di Udine.

Sono quaranta in totale

I 40 nomi (un numero che cresce rispetto all’anno passato di quattro unità) sono stati comunicati, in anteprima, in occasione del Sigep di Rimini. La fiera internazionale, leader indiscussa nei settori della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, giunta alla XXXIX edizione, è stat la location perfetta per raccontare le prelibatezze che gli ispettori del Gambero Rosso hanno potuto gustare facendo il giro dell’intera Penisola. Un tour che ha consentito loro di individuare nuove tendenze e soprattutto ‘toccare con mano’ il grande fermento che anima il settore.

Gelato sempre più naturale

E’ infatti innegabile che negli ultimi anni ci sia una riscoperta del gelato. Un rinascimento, per così dire, che coinvolge il settore in tutta Italia. Un effervescenza che trova forma nella sempre maggiore attenzione verso la qualità delle materie prime, una filiera trasparente e un prodotto sempre più saluterà alleggerito di zuccheri e grassi, ma capace di offrire al palato sapori indimenticabili, quelli che la natura ci regala.