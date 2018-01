Otto persone intossicate da monossido di carbonio

CAMPOLONGO TAPOGLIANO – Otto persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio a Campolongo Tapogliano.

A quanto pare sarebbe una stufa a pellet difettosa ad aver causato la produzione del micidiale gas. Il fatto è avvenuto nella mattinata di martedì 23 gennaio in via Puccini 9.

Come riferisce il Sores, intervenuto sul posto per i soccorsi, gli intossicati risultano poco o per nulla sintomatici (coinvolti 6 adulti e 2 minori). Tre persone sono state portate all’ospedale di Palmanova in codice verde. Dai rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco è emerso come nell’abitazione ci fosse una concentrazione di monossido di grado lieve-medio. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.

+++ NOTIZIA IN AGIGORNAMENTO +++