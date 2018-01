Tavagnacco–Juventus: già venduti 2 mila biglietti

UDINE – Prosegue a buon ritmo la prevendita dei biglietti per la partita della serie A femminile tra Tavagnacco e Juventus Women. Fino a oggi, quando manca meno di una settimana al fischio d’inizio (si gioca sabato 27 gennaio alle 14.30 alla Dacia Arena), sono stati venduti 2 mila tagliandi. L’obiettivo è riuscire quantomeno a raddoppiare tale numero, contando sull’arrivo dal Piemonte e dal Triveneto di appassionati di calcio femminile (e della Juventus) il giorno della partita.



Dove si trovano i biglietti

Come già annunciato il Tavagnacco ha voluto proporre prezzi popolari per riempire Tribuna Centrale Nord e dalla Tribuna Laterale Nord della Dacia Arena, gli unici due settori che resteranno aperti: 5 euro per gli interi, 1 euro per gli Under 14.

I tagliandi sono acquistabili senza costi aggiuntivi di prevendita nei seguenti punti vendita (oppure il giorno della partita nella biglietteria della Tribuna a partire dalle 10.30): Udinese Store Dacia Arena (dal martedì al sabato 10.30-12.30/15-19 ), Udinese Store via Portanuova a Udine (dal martedì al sabato 9.30-12.30/15.30-19.30), sede dell’Upc Tavagnacco in via Sempione 1, ad Adegliacco (dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20), ristorante Niù di via Nazionale a Tavagnacco, bar "Agli Amici" di Adegliacco, "Area Sport" di via Nazionale a Tavagnacco, NovoBar di piazza Indipendenza a Cervignano, Osteria «da Spadin» a Vissandon, Cral di Tavagnacco, Basketbal House al Città Fiera.



Altre info utili

I cancelli dello stadio apriranno alle 13 di sabato 27 gennaio. L’ingresso sarà quello riservato alla Tribuna nella zona dell’Udinese Store. I parcheggi utilizzabili saranno gli stessi delle partite casalinghe dell’Udinese. I tifosi troveranno attivo il servizio bar della Tribuna nonché la ludoteca ‘ Le Zebrette’ messa a disposizione dall’Udinese. A intrattenere il pubblico prima del match ci sarà il Poma, con una serie di sorprese riservate a tutti gli amanti di pallone.



Le parole di Lana Clelland

«Sarà una giornata splendida per la nostra squadra, che merita di giocare alla Dacia Arena, e per tutto il movimento del calcio femminile – commenta il bomber della serie A femminile, Lana Clelland –. Sappiamo che affronteremo una grande squadra, ma in 90 minuti tutto può succedere. Noi abbiamo uno dei migliori attacchi del Campionato, quindi penso che disponiamo delle armi giuste per mettere in difficoltà la Juventus, soprattutto sul fronte realizzativo».

Ulteriori informazioni sulla partita si possono trovare sul sito dell’Upc Tavagnacco (www.upctavagnacco.com) e sui profili social della società (Facebook, Twitter e Instagram).