Prisciano: «Ho ripulito Tarcento dagli immigrati sedicenti profughi»

TARCENTO – Non ci sono più migranti a Tarcento. La quarantina di richiedenti asilo che da tempo erano ospitati all'hotel Al Tarcentino, da qualche giorno, sono stati spostati dalla Prefettura in altri luoghi (pare nel Tarvisiano). A darne notizia è il consigliere comunale Riccardo Prisciano, che esulta per questo che ritiene essere un suo risultato.



«Il numero degli ‘ospiti’ dell'Hotel Al Tarcentino oscillava tra 30 e 41: da qualche giorno non c'è più nessuno – commenta Prisciano –. Sono felice e commosso che la Prefettura abbia tenuto fede alle promesse fattemi nel colloquio di marzo scorso. Le dichiarazioni di taluni amministratori locali che cercano, con le loro menzogne, di screditarmi si sciolgono oggi come neve al sole, dinnanzi ai fatti che sono riuscito a concretizzare». Tra i motivi che hanno indotto il Prefetto a effettuare tale spostamento, il fatto che sia scaduta la convenzione con l’hotel che dal 2015 accoglieva questi richiedenti asilo.



Ora Prisciano, esponente di Fratelli d’Italia, vuole ‘allargare’ questo suo impegno anti-migranti in chiave regionale: «Ho tenuto fede agli impegni presi in campagna elettorale: ho ripulito Tarcento dagli immigrati sedicenti profughi. Liberata Tarcento, ora mi candiderò al Consiglio regionale, con il prioritario obiettivo di ripulire il Friuli Venezia Giulia dalla piaga del business dell'accoglienza».