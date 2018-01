Il Cal riunito per il sistema informativo e il censimento dell'amianto

FVG - Il Cal, riunitosi a Udine, presente l'assessore regionale alla Cultura ha espresso parere unanimemente favorevole anche sul disegno di legge n. 245 che la Giunta ha disposto per valorizzare il sistema informativo del Friuli Venezia Giulia, in continuità con la legge regionale n. 11 del 2001 in materia di comunicazione, emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) e in conformità con le disposizioni della legge nazionale n. 150 del 2000 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.



Terminare la mappatura già iniziata

In chiusura della seduta sono state illustrate le azioni necessarie per il completamento della mappatura dell'amianto in Friuli Venezia Giulia. Presente l'assessore regionale all'Ambiente ed energia, è stato evidenziato che tale mappatura è stata sinora completata soltanto in parte. Per questa ragione è stato rivolto un appello ai Comuni e alle Uti, affinchè forniscano la loro collaborazione all'Arpa, la struttura incaricata di raccogliere le informazioni necessarie e di inserirle nell'Aram, l'Anagrafe regionale amianto. Tale strumento è indispensabile per poter censire la presenza dell'amianto e stabilire le priorità di rimozione e poter così

completare questa importante opera di bonifica ambientale. Sempre in materia di amianto, è stato ricordato che la Regione sta per emanare due nuovi bandi per assegnare a cittadini e imprese contributi per la rimozione. Il primo dei due nuovi bandi, rivolto alle famiglie, sarà aperto dall'1 al 15 febbraio; il secondo, per le imprese, per l'intero mese di febbraio. Nell'occasione sono anche stati ricordati i contenuti del Piano regionale amianto, che sarà a breve sottoposto alla Giunta regionale.