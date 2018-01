Operaio cade da un'impalcatura: è grave

LIGNANO SABBIADORO - Cade da un'impalcatura mentre è intento a risistemare una struttura alberghiera di Lignano. E' successo martedì 23 gennaio tra viale Italia e via Lungomare Trieste. A restare ferito in modo grave è stato un operaio che ha riportato un forte trauma cranico.



L'uomo ha fatto un volo di diversi metri cadendo dall'impalcatura sistemata sul tetto dell'edificio. Sul posto, per i soccorsi, è intervenuto l'elicottero del 118 decollato dalla base di Campoformido. L'operaio, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato elitrasportato all'ospedale di Udine.

Nel cantiere sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e gli ispettori dell'Azianda saniatria, che avranno il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro.