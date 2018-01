Incidente nei boschi di San Leonardo: c'è una vittima

SAN LEONARDO - Un boscaiolo di 51 anni è morto nel pomeriggio di martedì 23 gennaio a Seuza, nella frazione di Altana di San Leonardo. L'uomo sarebbe stato colpito da un tronco e per lui non c'è stato nulla da fare. Nessuno ha assistito all'incidente dal momento che il figlio e il fratello dell'uomo stavano lavorando in un'altra area del bosco, poco distante, da dove ad un certo punto si sono spostati per andare in cerca dell'uomo, non riuscendo più a raggiungerlo né a voce né con il telefono.

Inutili i soccorsi del 118, giunti sul posto con l'elicottero. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati dal boscaiolo, che stava operando in una zona particolarmente impervia. Dopo l'impatto con il tronco è finito in un canalone e per questo, le operazioni di soccorso prima e di recupero del corpo poi, si sono rivelate particolarmente complesse.

Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco insieme a sei tecnici del Soccorso Alpino di Udine e della Guardia di Finanza di Tolmezzo che hanno provveduto al recupero e al trasporto della salma dal tratto boschivo alla strada.