Scontro tra un taxi e uno scooter in via del Gelso: ferita una donna

UDINE – Scontro tra un taxi e uno scooter nella mattinata di martedì 23 gennaio. L’incidente è avvenuto in via del Gelso, come hanno riferito gli agenti della Polizia locale intervenuto sul luogo per i rilievi del caso.

La 26enne in sella allo scooter, un Kymco Agility, è finita sull’asfalto ed è stata costretta a ricorrere alle cure del personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza. La donna è stata portata in Pronto Soccorso.

Alla guida dell’auto, una Toyota, c’era un 51enne rimasto illeso. Entrambi i veicoli percorrevano via del Gelso con direzione piazza Garibaldi quando, giunti in prossimità del civico 15, venivano a contatto.