Gli eventi in programma mercoledì 24 gennaio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 24 gennaio, a Udine e provincia, eccoli.

‘Maschi contro Femmine’

Stereotipi e differenze di genere verranno compresi per costruire relazioni oltre i ruoli preimpostati che la società attuale propone e impone. ‘Maschi contro Femmine’ è la serata a ingresso libero che Aspic, l’Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità, ha organizzato per mercoledì 24 gennaio. Tenuto dalla dottoressa Giusy Guarino e dal dottor Patrick Moretti, Psicologi psicoterapeuti, l’appuntamento avrà luogo a partire dalle 20.30 presso la sede Aspic Fvg di Udine, in via Giuseppe Tullio, 13. Maggiori info, qui.

'Fabrizio De Andrè: Principe Libero'

Diretto da Luca Facchini e interpretato da Luca Marinelli, eccellente volto inquieto del nuovo cinema italiano, il film sarà in programma al cinema Centrale il 24 gennaio alle 17 e alle 20.30 (biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro. Maggiori info, qui.

'Le prénom' torna in tournée in regione

Rappresentato la prima volta a Parigi nel 2010, Le prénom, ottenne sei nomination al Prix Molière dell'anno seguente e fu adattato subito per il grande schermo dai suoi stessi autori Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière (il film uscì in Italia con il titolo Cena tra amici). Lo spettacolo ritorna nel circuito Ert mercoledì 24 gennaio al Teatro Benois De Cecco di Codroipo, alle 20.45. Maggiori info, qui.

I’m in love with my car

Arriva in Friuli Venezia Giulia I’m in love with my car, il nuovo, affascinante lavoro dei due vulcanici filmmaker bolognesi Michele Mellara e Alessandro Rossi. Ad accompagnarlo in un minitour in regione saranno proprio i due registi, il 24 gennaio a Udine, al Visionario, alle 20. I dettagli, qui.

Concerto

Ancora grandi nomi ospiti della novantaseiesima Stagione degli Amici della Musica di Udine. Mercoledì 24 gennaio, al Teatro Palamostre con inizio alle 20.30, serata dai risvolti caldi, con le morbide tinte proposte dall’atteso duo tedesco Hülshoff – Frölich. Il programma inizia con le note lunari di Debussy (Sonata) e prosegue con una serie di pagine di Schubert, dalla sonata ‘Arpeggione’ D821 a una selezione di lieder, trascritti per la formazione: An die Musik, Der Neugierige, Nacht und Träume, Der Wanderer e la celeberrima Die Forelle, da noi conosciuta come ‘La trota’. La seconda parte sarà interamente dedicata a Grieg, con la Sonata in la minore op. 36.

Convegno sull’etichettatura alimentare

Mercoledì 24 gennaio, alle 15.30, l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg organizza un convegno sull’etichettatura alimentare alla luce del Regolamento UE n. 1169/2011. Gli avvocati udinesi Barbara Bevilacqua e Annalisa Sandri analizzeranno la disciplina dell’indicazione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento; gli allergeni; il c.d. ‘Decreto sanzioni’ riferito alla violazione delle norme al consumatore sui prodotti alimentari ed il prossimo regolamento sull’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario.