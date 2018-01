Dopo gli interventi urgenti, riapertura in più fasi per i tratti di A4

FVG - Riapertura in più fasi per i tratti di A4 chiusi dalla serata di martedì 23 gennaio per interventi urgenti di risanamento del manto stradale. Alle sei del mattino è stato riaperto il tratto che va dal nodo di Palmanova a San Giorgio in direzione Venezia, mentre alle 7.30 è stato riaperto il tratto San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. Infine, riaperto alle 9.30 il tratto compreso fra Latisana e San Giorgio direzione Trieste.